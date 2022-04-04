Video Dünya Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı | Video
Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı | Video

Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı | Video

04.04.2022 | 08:39

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Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz istasyonunda patlama meydana geldi. Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Anbar vilayetine bağlı Felluce kentindeki doğal gaz istasyonunda akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 5'i güvenlik gücü, 3'ü istasyondaki işçiler olmak üzere toplam 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği düşünülürken, patlama sonrası çıkan yangında 4 araç ve doğalgaz pompasının kullanılamaz hale geldiği aktarıldı. Yangını söndürmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

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