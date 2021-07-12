Video Dünya Irak'ta hastanede yangın faciası: 20'den fazla ölü var

Irak'ta hastanede yangın faciası: 20'den fazla ölü var

Irak'ta hastanede yangın faciası: 20'den fazla ölü var
12.07.2021 | 23:19

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Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde koronavirüs hastalarının yattığı bir hastanede yangın çıktı. Yangında 20'den fazla kişinin öldüğü belirtiliyor.

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