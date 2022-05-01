Irak’ta kum fırtınası felaketi! Göz gözü görmüyor: Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Irak'ta sabah saatleri itibariyle yurdu etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Felakette 400'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirilirken geçtiğimiz hafta da etkili olan kum fırtınasında uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.