Irak’ta kum fırtınası felaketi! Göz gözü görmüyor: Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:08
00:28
Mısır’da alevlerin ortasında kalan çocuk balkondan atladı | Video 01.05.2022 | 15:44
00:17
Times Meydanı'nda şampiyonluk horonu | Video 01.05.2022 | 12:24
02:02
Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: "Bizi kurtarın" | Video 01.05.2022 | 11:46
01:47
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret | Video 01.05.2022 | 11:41
00:38
04:40
Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü | Video 29.04.2022 | 16:31
00:20
Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video 29.04.2022 | 16:13
00:56
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 29.04.2022 | 12:56
04:10
İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı | Video 29.04.2022 | 12:56
01:09
SON DAKİKA: Kiev'e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video 29.04.2022 | 11:11
00:51
Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video 29.04.2022 | 10:07
04:10
05:14
00:31
SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video 28.04.2022 | 11:32
04:13
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu | Video 28.04.2022 | 10:55
04:29
00:37
Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video 27.04.2022 | 15:32
02:00
ABD'de korkunç kaza! Yarış yapan araç okul otobüsüne çarptı | Video 27.04.2022 | 13:58
03:11
İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 27.04.2022 | 13:30
Irak'ta sabah saatleri itibariyle yurdu etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Felakette 400'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirilirken geçtiğimiz hafta da etkili olan kum fırtınasında uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.