Irak’ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal! Resmi tatil ilan edildi | Video

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Irak'ı dün etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.
Irak'ta sık sık meydana gelen kum fırtınası dün akşam saatleri itibariyle başta Bağdat ve Necef kentleri olmak üzere ülke genelinde etkisini gösterdi. Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alınırken, Irak Eğitim Bakanlığı Bağdat'ta okulların tatil edildiğini duyurdu.
Irak'ta geçtiğimiz Nisan ayında 5 defa meydana gelen kum fırtınası nedeniyle, 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Uluslararası Necef Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.