Video Dünya Irak’ta Sadr destekçilerinden yargı konseyi önünde protesto | Video
Irak’ta Sadr destekçilerinden yargı konseyi önünde protesto | Video

Irak’ta Sadr destekçilerinden yargı konseyi önünde protesto | Video

23.08.2022 | 12:44

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Irak’ta Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçileri, Irak Yüksek Yargı Konseyi binasının önünde erken seçim için gösteri yaptı.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz ay meclis binasını basarak oturma eylemi başlatan Şii din adamı Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri bu kez ülkenin Yüksek Yargı Konseyi binasının önünde toplandı. Kalabalık grup, ülkede erken seçime gidilmesi ve meclisin feshedilmesini talep etti. Göstericiler "Yolsuzlara hayır" sloganları eşliğinde yargı konseyi binasının önünde çadırlar kurup oturma eylemi başlattı.

Sadr yanlıları, eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz'da meclis binasını basarak işgal etmişti. Mukteda Sadr, 10 Ağustos tarihinde Yüksek Yargı Konseyi'nden meclisi bir hafta içerisinde feshetmesini istemişti.

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