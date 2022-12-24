Irak’ta sel: 2 ölü, 10 yaralı | Video

Irak’ın orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Irak'ın orta ve güney kesimlerinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Zikar kentinin kuzeyindeki Şatra ilçesinde yağışın şiddetine dayanamayan eski bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Ülkenin güneyindeki Basra'da da meydana gelen benzer olayda 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Babil kentinin güneyindeki Şomeli ilçesinde ise bir evin yağış nedeniyle çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Başkent Bağdat'ta yoğun yağış nedeniyle kanalizasyonlar tıkanırken, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı başkenttesuları tahliye edilmesi için personelin seferber olduğu duyuruldu. Güneydeki Nasıriye kentinde de kanalizasyonlar tıkanırken, halk kendi çabalarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Vasıt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise İran'dan gelecek sel ihtimaline karşı kentteki sivil savunma ve mensuplarının seferber edildiği bildirildi. Kentte evleri sular altında kalan bir ailenin polis tarafından kurtarıldığı aktarıldı.Son 3 yıldır yağışın azalması sonucu kuraklığın yaşandığı Diyala kentinde de şiddetli yağış etkili oldu. Sadiye ilçesi tamamen sular altında kaldı. Sel nedeniyle 100'den fazla iş yerinde su baskını yaşanırken, halk yetkililere yardım çağrısında bulundu.Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın vurduğu kentlerdeki birimlerin teyakkuzda olduğu aktarıldı. Bugünden itibaren Bağdat, Diyala, Vasıt, Misan ve Basra'da etkili olması beklenen yağmurun sele yol açması ihtimaline karşı teyakkuzda olunduğu belirterek birimlerin aralıksız çalıştığını kaydedildi.Cadde ve sokakların döle döndüğü Necef kentinde ise bir kişinin botla gezdiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.