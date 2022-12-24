Irak’ta sel: 2 ölü, 10 yaralı | Video

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Irak’ın orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
BAĞDAT SULAR ALTINDA
Başkent Bağdat'ta yoğun yağış nedeniyle kanalizasyonlar tıkanırken, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı başkentte
suları tahliye edilmesi için personelin seferber olduğu duyuruldu. Güneydeki Nasıriye kentinde de kanalizasyonlar tıkanırken, halk kendi çabalarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Vasıt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise İran'dan gelecek sel ihtimaline karşı kentteki sivil savunma ve mensuplarının seferber edildiği bildirildi. Kentte evleri sular altında kalan bir ailenin polis tarafından kurtarıldığı aktarıldı.
KURAKLIĞIN YAŞANDIĞI DİYALA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ
Son 3 yıldır yağışın azalması sonucu kuraklığın yaşandığı Diyala kentinde de şiddetli yağış etkili oldu. Sadiye ilçesi tamamen sular altında kaldı. Sel nedeniyle 100'den fazla iş yerinde su baskını yaşanırken, halk yetkililere yardım çağrısında bulundu.
SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ TEYAKKUZDA
Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın vurduğu kentlerdeki birimlerin teyakkuzda olduğu aktarıldı. Bugünden itibaren Bağdat, Diyala, Vasıt, Misan ve Basra'da etkili olması beklenen yağmurun sele yol açması ihtimaline karşı teyakkuzda olunduğu belirterek birimlerin aralıksız çalıştığını kaydedildi.
Cadde ve sokakların döle döndüğü Necef kentinde ise bir kişinin botla gezdiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.