Video Dünya İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazası sabotaj olabilir mi?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazası sabotaj olabilir mi?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazası sabotaj olabilir mi?

20.05.2024 | 08:44

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını canlı yayında değerlendirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin öldüğü helikopter kazası sabotaj olabilir mi? 13:54
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazası sabotaj olabilir mi? 20.05.2024 | 08:44
Olay yerinden canlı yayın: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında öldü! 14:01
Olay yerinden canlı yayın: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında öldü! 20.05.2024 | 08:26
İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri vurmaya devam ediyor: 20 ölü | Video 04:17
İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri vurmaya devam ediyor: 20 ölü | Video 19.05.2024 | 15:55
İspanya ve Portekiz’de görülen gök taşı geceyi aydınlattı | Video 00:50
İspanya ve Portekiz’de görülen gök taşı geceyi aydınlattı | Video 19.05.2024 | 12:38
Irak Meclisi’nde milletvekilleri birbirine girdi | Video 00:24
Irak Meclisi’nde milletvekilleri birbirine girdi | Video 19.05.2024 | 08:30
Bu gözler daha neler görecek! Kayınvalidesine aşık oldu, düğünlerini kayınbabası yaptı... | Video 00:21
Bu gözler daha neler görecek! Kayınvalidesine aşık oldu, düğünlerini kayınbabası yaptı... | Video 18.05.2024 | 14:40
Şoke eden olay! Diri diri toprağa gömülen adam 4 gün sonra canlı kurtarıldı | Video 01:38
Şoke eden olay! Diri diri toprağa gömülen adam 4 gün sonra canlı kurtarıldı | Video 18.05.2024 | 10:30
Texas’ı hortum vurdu: 4 kişi öldü, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı | Video 05:38
Texas’ı hortum vurdu: 4 kişi öldü, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı | Video 17.05.2024 | 12:53
Gazze’de can kaybı 35 bin 272’ye yükseldi | Video 01:12
Gazze’de can kaybı 35 bin 272’ye yükseldi | Video 16.05.2024 | 14:32
ABD’de mavna köprüye çarptı | Video 00:14
ABD’de mavna köprüye çarptı | Video 16.05.2024 | 12:33
Sigorta parası için eşini zehirleyerek öldürmeye çalıştı | Video 00:58
Sigorta parası için eşini zehirleyerek öldürmeye çalıştı | Video 16.05.2024 | 09:05
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin’de | Video 00:51
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin’de | Video 16.05.2024 | 08:47
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Gazze’ye gittiği gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı | Video 00:32
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Gazze’ye gittiği gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı | Video 16.05.2024 | 08:47
Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı | Video 03:18
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı | Video 15.05.2024 | 16:32
Rus Barış Gücü, Karabağ’daki misyonunu tamamladı | Video 05:04
Rus Barış Gücü, Karabağ’daki misyonunu tamamladı | Video 15.05.2024 | 16:08
Hırvatistan’da marinadaki 22 tekne alev alev yandı | Video 01:51
Hırvatistan’da marinadaki 22 tekne alev alev yandı | Video 15.05.2024 | 15:31
Kanada’da orman yangınlarında 6 bin 600 kişiye tahliye kararı | Video 03:26
Kanada’da orman yangınlarında 6 bin 600 kişiye tahliye kararı | Video 15.05.2024 | 15:28
Brezilya’daki sel felaketinde can kaybı 149’a yükseldi | Video 01:30
Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 149'a yükseldi | Video 15.05.2024 | 15:29
Afganistan’da askeri helikopter düştü | Video 00:24
Afganistan'da askeri helikopter düştü | Video 15.05.2024 | 11:41
Skandal görüntüler! İşgalci İsrailliler, Filistin’e gönderilen yardım malzemelerini parçaladı | Video 00:45
Skandal görüntüler! İşgalci İsrailliler, Filistin'e gönderilen yardım malzemelerini parçaladı | Video 15.05.2024 | 09:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA