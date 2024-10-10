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İran Dışişleri Bakanı Arakçi:

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İsrail katliamlarının durdurulması için tüm imkanlarımızı kullanmalıyız" | Video

10.10.2024 | 13:58

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüşmesinde, "İsrail katliamlarının durdurulması ve savaşın önlenmesi için bölge ülkeleri olarak tüm imkanlarımızı kullanmalıyız" dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez ülkeleri turu kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Temaslarına başlayan Bakan Arakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüştü. İkili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları ile İsrail katliamlarının ve savaşın sona erdirilmesi üzerinde duruldu. İran dış politikasında temel önceliğin bölge ülkeleri ile ilişki geliştirmek olduğunu vurgulayan Arakçi, "İran olarak bölgede barış, istikrar ve güvenlik istiyoruz. Bu doğrultuda bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek önceliğimiz. İran ve Katar arasındaki kardeşlik ilişkileri iyi yönde ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

Katar'a Lübnan ve Gazze'deki ateşkes çabaları için teşekkür eden Arakçi, İsrail'in bölgedeki gerilim ve savaşların kaynağı olduğunu belirterek, "İsrail katliamlarının durdurulması ve savaşın önlenmesi için bölge ülkeleri olarak tüm imkanlarımızı kullanmalıyız. İsrail rejiminin Lübnan ve Filistin'de daha fazla katliam yapmasına ve ülkelerin altyapılarını yok etmesine izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Katar Başbakanı Al Thani ise İran ile yakın dostluk ilişkileri artıracaklarını belirterek Lübnan ve Filistin'de İsrail katliamlarını engellemek için başlatılan bölgesel iş birliği sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesini ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

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