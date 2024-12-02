Video Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya geldi | Video
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya geldi | Video

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya geldi | Video

02.12.2024 | 08:54

Suriye’de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Arakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır" dedi.

Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu belirten Arakçi, bu desteğin devam edeceğini vurgulayarak, bu stratejik yaklaşımı bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama ile tüm bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıyan bir adım olarak tanımladı.
Esad ise İran'ın desteğinden dolayı teşekkür ederek, Arakçi'nin hassas bir dönemde gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini son derece anlamlı bulduğunu ifade etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya geldi | Video 00:53
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya geldi | Video 02.12.2024 | 08:54
SMO’dan PKK’ya Özgürlük Şafağı Operasyonu | Video 10:05
SMO'dan PKK'ya Özgürlük Şafağı Operasyonu | Video 01.12.2024 | 11:15
SON DAKİKA | Muhalifler Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi 01:40
SON DAKİKA | Muhalifler Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi 30.11.2024 | 11:59
Rejim karşıtı gruplar Halep’e girdi 03:35
Rejim karşıtı gruplar Halep'e girdi 30.11.2024 | 11:03
Rejim karşıtları Halep’in merkezinde | Canlı Yayın 02:39
Rejim karşıtları Halep’in merkezinde | Canlı Yayın 29.11.2024 | 16:33
Rejim karşıtları Halep’in merkezinde 04:13
Rejim karşıtları Halep'in merkezinde 29.11.2024 | 16:05
Erkek aslanın gazabından dişi aslan kurtardı! Yürekleri ağza getiren o anlar kamerada... 00:46
Erkek aslanın gazabından dişi aslan kurtardı! Yürekleri ağza getiren o anlar kamerada... 29.11.2024 | 14:02
İsrail, Gazze Şeridi’nin merkezine bomba yağdırdı: 9 ölü | Video 00:12
İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezine bomba yağdırdı: 9 ölü | Video 28.11.2024 | 14:00
Halep’te tansiyon yükseliyor! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma sürüyor | Video 20:58
Halep’te tansiyon yükseliyor! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma sürüyor | Video 28.11.2024 | 13:09
İspanya’da fabrikada patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video 01:36
İspanya'da fabrikada patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video 28.11.2024 | 12:34
Suriye’de İsrail saldırısında kapanan yolda çalışmalar başladı, geçici yol açıldı | Video 01:30
Suriye’de İsrail saldırısında kapanan yolda çalışmalar başladı, geçici yol açıldı | Video 28.11.2024 | 12:34
Navigasyon, otomobili tamamlanmamış köprüye yönlendirince 3 kişi öldü 00:29
Navigasyon, otomobili tamamlanmamış köprüye yönlendirince 3 kişi öldü 27.11.2024 | 14:16
Japonya’da Epsilon S roketinin motoru test sırasında patladı | Video 03:00
Japonya’da Epsilon S roketinin motoru test sırasında patladı | Video 26.11.2024 | 10:33
İsrail ordusu Gazze’de bir evi vurdu: En az 6 ölü, çok sayıda yaralı | Video 00:15
İsrail ordusu Gazze’de bir evi vurdu: En az 6 ölü, çok sayıda yaralı | Video 26.11.2024 | 08:44
Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video 00:14
Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video 21.11.2024 | 14:43
Duvara bantlanmış muz eseri 6,2 milyon dolara satıldı | Video 04:18
"Duvara bantlanmış muz" eseri 6,2 milyon dolara satıldı | Video 21.11.2024 | 12:51
SON DAKİKA! Rusya’dan Ukrayna’ya balistik füze | Video 01:10
SON DAKİKA! Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze | Video 21.11.2024 | 12:50
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağ 7. kez patladı | Video 01:34
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ 7. kez patladı | Video 21.11.2024 | 10:22
İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı | Video 01:29
İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı | Video 20.11.2024 | 08:47
Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Starship roketinin 6’ncı uçuş denemesini yaptı | Video 08:22
Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Starship roketinin 6’ncı uçuş denemesini yaptı | Video 20.11.2024 | 08:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA