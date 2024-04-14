İran'a ait kamikaze drone, Irak'ta elektrik teline takıldı | Video
İran, bir süredir tehdit ettiği İsrail'i dün akşam saatlerinde İHA ve seyir füzeleriyle hedef aldı. Öte yandan sosyal medyada sıkça paylaşılan bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde, İran'a ait bir kamikaze drone'un, İsrail'e ulaşamadan Irak'ta elektrik tellerine takıldığı belirtildi.
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