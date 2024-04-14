Video Dünya İran'a ait kamikaze drone, Irak'ta elektrik teline takıldı | Video
İran'a ait kamikaze drone, Irak'ta elektrik teline takıldı | Video

İran'a ait kamikaze drone, Irak'ta elektrik teline takıldı | Video

14.04.2024 | 15:23

İran, bir süredir tehdit ettiği İsrail'i dün akşam saatlerinde İHA ve seyir füzeleriyle hedef aldı. Öte yandan sosyal medyada sıkça paylaşılan bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde, İran'a ait bir kamikaze drone'un, İsrail'e ulaşamadan Irak'ta elektrik tellerine takıldığı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İran’a ait kamikaze drone, Irak’ta elektrik teline takıldı | Video 00:26
İran'a ait kamikaze drone, Irak'ta elektrik teline takıldı | Video 14.04.2024 | 15:23
SON DAKİKA! İran’dan İsrail’e balistik füze ve drone saldırısı | Video 03:58
SON DAKİKA! İran'dan İsrail'e balistik füze ve drone saldırısı | Video 14.04.2024 | 09:02
İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı | Video 04:19
İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı | Video 14.04.2024 | 08:27
İran’ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüldü | Video 01:57
İran’ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüldü | Video 14.04.2024 | 08:27
Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi! | Video 00:29
Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi! | Video 13.04.2024 | 13:56
Rusya’dan kıtalararası balistik füze testi | Video 01:02
Rusya’dan kıtalararası balistik füze testi | Video 13.04.2024 | 11:42
Sydney’de AVM’de bıçaklı saldırgan paniği! Binlerce kişi tahliye edildi | Video 01:05
Sydney’de AVM'de bıçaklı saldırgan paniği! Binlerce kişi tahliye edildi | Video 13.04.2024 | 10:56
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı | Video 00:57
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı | Video 12.04.2024 | 12:39
Tayland’da otomobilin kaputundan 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı | Video 04:59
Tayland'da otomobilin kaputundan 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı | Video 11.04.2024 | 16:08
ABD’de polisler, siyahi sürücüyü çıkan çatışmada 41 saniyede 96 kurşunla öldürdü | Video 04:38
ABD’de polisler, siyahi sürücüyü çıkan çatışmada 41 saniyede 96 kurşunla öldürdü | Video 11.04.2024 | 14:20
İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı | Video 00:29
İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı | Video 11.04.2024 | 13:11
Fransa’da yağlı tohum işleme tesisinde patlama | Video 00:38
Fransa'da yağlı tohum işleme tesisinde patlama | Video 11.04.2024 | 12:39
Gazze’de çocuklar savaşa rağmen bayram sevincini yaşıyor | Video 03:10
Gazze’de çocuklar savaşa rağmen bayram sevincini yaşıyor | Video 11.04.2024 | 10:33
Güney Kore’de seçimleri kaybeden Halkın Gücü Partisi’nde istifa depremi | Video 01:54
Güney Kore’de seçimleri kaybeden Halkın Gücü Partisi’nde istifa depremi | Video 11.04.2024 | 10:33
Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna sığındı | Video 00:45
Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna sığındı | Video 11.04.2024 | 09:29
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e yönelik savunma desteğini yineledi | Video 08:43
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e yönelik savunma desteğini yineledi | Video 11.04.2024 | 08:32
Tayvan’daki depremde tünele sığındılar, ölmekten son anda kurtuldular | Video 00:58
Tayvan’daki depremde tünele sığındılar, ölmekten son anda kurtuldular | Video 10.04.2024 | 16:19
Japonya’daki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii’ne akın etti | Video 15:00
Japonya’daki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın etti | Video 10.04.2024 | 13:28
Batı Şeria’da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı | Video 02:29
Batı Şeria’da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı | Video 10.04.2024 | 13:28
Mescid-i Aksa’da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı | Video 03:17
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı | Video 10.04.2024 | 12:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA