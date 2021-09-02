İran'da feci kaza! Minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı

İran'ın Palangan köyünde seyir halindeki bir minibüsün dağ yolundan aşağıya yuvarlanma sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

İran'ın Palangan köyünde seyir halindeki bir minibüsün dağ yolundan aşağıya yuvarlanma sonucu trafik kazası meydana geldi. Merivan kentinden Palangan köyüne hareket eden minibüsün sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada, 16 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İran Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan açıklamada, trafik kazasının yerel saatle 11.05'de meydana geldiği ve kaza yerine 6 ambulans ile birlikte 1 otobüs ambulans ve 1 adet kurtarma helikopterinin sevk edildiği ifade edildi.