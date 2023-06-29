İran’da öfkeli kalabalık polis aracını ateşe verdi | Video 29.06.2023 | 08:35 İran’ın Serbaz şehrinde polisin 'dur' ihtarına uymayan iki kişiye ateş açtığı iddiası üzerine öfkeli kalabalık polis aracını ateşe verdi. Çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Serbaz şehrinde polisin 'dur' ihtarına uymayan iki kişiye ateş açtığı iddiası üzerine öfkeli kalabalık polis aracını ateşe verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sistan ve Belucistan Eyaleti Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Rahimi, yaşanan olayda iki kişinin yaralandığını ve konuya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını söyleyerek, "Olayın failleri tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Konu hakkında kamuoyunu en kısa sürede bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.