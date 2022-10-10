İran'da petrokimya tesisi çalışanları greve gitti | Video

İran’ın Aseluye kentinde yapım aşamasında olan petrokimya tesisinde işçiler grev düzenledi.

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentinde yapım aşamasında bulunan bir petrokimya tesisinde çalışanlar greve gitti. Rejim karşıtı sloganlar atan ve tesise giden yolları kapatan çalışanlar lastikleri ateşe verdi. Sözleşmeli Petrol İşçilerinin Eylemlerini Düzenleme Platformu, 26 Eylül'de yayınladığı bildiride Mahsa Amini için başlayan eylemlere sert müdahalenin devam etmesi ve gözaltına alınanların serbest bırakılmaması durumunda greve gidecekleri uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, işçilerin greve gittiği Buşehr eyaletinde dün yeniden başlayan eylemlerde 200'e yakın göstericinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, gözaltı merkezinde baygınlık geçirdikten sonra 16 Eylül'de hastanede hayatını kaybetmişti. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.