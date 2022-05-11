Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
İran’daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi | Video 11.05.2022 | 14:28
00:36
Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi | Video 11.05.2022 | 14:28
00:42
BBC spikerinin alaycı mimikleri İngiltere'de olay yarattı | Video 11.05.2022 | 12:50
00:40
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi | Video 11.05.2022 | 11:05
03:43
00:08
00:54
00:29
00:37
Yakalamaya çalışılan leopar, polise saldırdı | Video 09.05.2022 | 13:23
05:31
Rusya, zafer gününü kutluyor | Video 09.05.2022 | 10:18
09:08
01:22
Okyanusun dibindeki gizemli yol, bilim insanlarını şaşırttı | Video 09.05.2022 | 09:35
01:07
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı | Video 09.05.2022 | 09:01
02:26
Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi | Video 08.05.2022 | 17:05
02:54
Kiev metrosunda U2’dan halka moral konseri | Video 08.05.2022 | 16:33
00:15
İsrail güçleri, saldırıyla ilgili 2 Filistinliyi tutukladı | Video 08.05.2022 | 14:33
00:37
Rus helikopteri Ukrayna güçleri tarafından böyle düşürüldü | Video 08.05.2022 | 12:53
02:00
Ukrayna, Rus gemisini böyle vurdu | Video 08.05.2022 | 12:53
01:42
Pakistan’da selde köprü yıkıldı | Video 08.05.2022 | 12:34
İran’ın Hawraman bölgesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı şenlikte düzenlenen tef gösterisi adeta nefes kesti.