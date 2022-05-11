Video Dünya İran’daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi | Video
İran’daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi | Video

İran’daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi | Video

11.05.2022 | 14:28

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İran’ın Hawraman bölgesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı şenlikte düzenlenen tef gösterisi adeta nefes kesti.

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İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hawraman bölgesi, bu yıl da Ramazan Bayramı sonrasında düzenlenen şenliklerde görkemli tef gösterisine sahne oldu. Palangan köyündeki şenlikte 500 kişiden oluşan orkestra, dağ yamaçlarının üzerine kurulu evlerin çatılarında tef çalarak naat okudu. Teflere tambur çalan sanatçılar da eşlik etti. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı şenlik büyük ilgi gördü.

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