İran'ın İsrail misillemesi bugün mü? İranlıların düşüncesi ne?
İsrail'in Tahran'da İsmail Haniye'ye düzenlediği suikast sonrası İran'ın açıkladığı misillemenin zamanı merakla bekleniyor. Suikast ve misilleme ile ilgili İranlılar ne düşünüyor? İran açıkladığı misillemeyi ne zaman gerçekleştirecek? A Haber Muhabiri Ekber Karadağ canlı yayında son gelişmeleri aktardı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:07
İran'ın İsrail misillemesi bugün mü? İranlıların düşüncesi ne? 05.08.2024 | 09:27
00:10
Zelenskiy: "F-16'lar Ukrayna'da" 05.08.2024 | 09:10
04:21
Bakan Fidan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti 04.08.2024 | 16:56
06:16
İran devlet televizyonlarında ne konuşuluyor? İran'da şaşırtan gündem! 03.08.2024 | 23:27
11:24
İsrail - Lübnan sınırında hareketli saatler 03.08.2024 | 22:41
03:47
İngiltere'de Filistin'e destek gösterisi! | Video 03.08.2024 | 16:00
01:04
02:38
Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video 03.08.2024 | 10:34
02:34
Hindistan'da 7 eyaletteki sel ve heyelanlarda 32 kişi öldü | Video 01.08.2024 | 13:55
09:08
İran dini lideri Hamaney, Haniye'nin cenaze namazını kıldırdı | Video 01.08.2024 | 12:38
00:16
11:55
İran-İsrail doğrudan çatışır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi | Video 01.08.2024 | 09:26
03:04
HAMAS lideri İsmail Haniye için tören düzenlendi | Video 01.08.2024 | 09:05
05:22
İsmail Haniye'nin cenaze namazı Tahran'da kılındı 01.08.2024 | 08:46
00:57
İran'da cami kubbesine intikam bayrağı çekildi | Video 31.07.2024 | 15:52
12:16
01:29
03:33
Beyrut saldırısında 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı | Video 31.07.2024 | 08:56
00:45
09:07
Coşkun Başbuğ "Bu iş İran'la ortak yapılmış bir suikasttir" 31.07.2024 | 08:29