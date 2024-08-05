İran'ın İsrail misillemesi bugün mü? İranlıların düşüncesi ne?

İsrail'in Tahran'da İsmail Haniye'ye düzenlediği suikast sonrası İran'ın açıkladığı misillemenin zamanı merakla bekleniyor. Suikast ve misilleme ile ilgili İranlılar ne düşünüyor? İran açıkladığı misillemeyi ne zaman gerçekleştirecek? A Haber Muhabiri Ekber Karadağ canlı yayında son gelişmeleri aktardı...