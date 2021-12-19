Video Dünya İranlı hayvanseverleri kızdıran tasarı | Video
İranlı hayvanseverleri kızdıran tasarı | Video

İranlı hayvanseverleri kızdıran tasarı | Video

19.12.2021 | 13:33

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İranlı hayvanseverler, İran meclisinin evlerde hayvan beslemeyi yasaklayan yeni tasarısına tepki gösterdi.

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İran'da meclis, "halka rahatsızlık verdiği ve çevreyi kirlettiği" gerekçesiyle evlerde hayvan beslemeyi yasaklayan yeni bir tasarı hazırladı. Söz konusu tasarıya göre evlerde timsah, yılan, kertenkele, fare, maymun, kaplumbağa, tavşan, kedi ve köpek gibi hayvanların bakımı yasaklanacak. Tasarı aynı zamanda hayvan alım ve satımını, ithalatını ve naklini de yasaklıyor. Hazırlanan tasarıda kırsal kesimde yaşayanların, emniyet güçlerinin ve devletin gerekli idari kurumlarının yasağın dışında tutulacağı belirtildi.

İRANLI HAYVANSEVERLER TASARIYA TEPKİLİ
Şehir parklarında da hayvan gezdirmenin yasak olduğu İran'da hayvanseverler yeni tasarıdaki yasağın uygulanamayacağını düşünüyor. İranlı hayvanseverler, özellikle Covid-19 salgını sürecinde evlerindeki hayvanlar ile vakit geçirdiklerini ve onlarla yalnızlıklarını paylaştıklarını belirttiler. Başkent Tahran'daki parklarda 5 yıldır kedileri besleyen ve evinde de 10 kedisi ve bir köpeği olan Azad Kerimi, tasarıya karşı olduğunu ve kimsenin evlerde kedi ile köpek beslemeyi yasaklayamayacağını ifade etti. Kerimi, "Önceden sabahları ve öğleden sonraları kedilere bakmaya gelirdim fakat şimdi ekonomik kriz nedeniyle sadece sabahları gelebiliyorum" dedi.

Tasarıya karşı olduğunu ve yasağın uygulanamayacağını da belirten Kerimi, "Bu tasarıya ben de diğer hayvanseverler gibi karşıyım. Meclisten de gerekli oy çoğunluğunu alacağını düşünmüyorum. Hayvanların ne gibi zararları olabilir? Onlara yazık değil mi? Benim gibi yalnız yaşayan yaşlılar var ve evimizde kedi ile köpek besliyoruz. Bizimle yalnızlığımızı paylaşıyorlar. Ben evlerde beslenmelerinden yanayım" ifadelerine yer verdi.
Hayvansever Meryem Rahimi ise, evinde Tima isimli köpek beslediğini söyledi. Özellikle Covid-19 sürecinde evde hayvan beslemenin faydasına işaret eden Rahimi, "Tima ile 4 yıldır birlikteyiz. O evimize geldiğinde bize ayrı bir enerji ve mutluluk vermişti. Özellikle Covid-19 salgınının ilk döneminde bize çok yardımcı oldu. Hiç dışarı çıkamıyorduk ve sürekli evdeydik. Tima bize enerji veriyor ve evde bizi eğlendiriyordu. Yalnızlığımızı onunla paylaştık" dedi.

HAYVANLAR İÇİN EVİNİ BARINAK YAPTI
Sokak hayvanlarının bakımı için Tahran dışındaki evini barınak olarak kullanan Leyla Fatımi, hayvanlar ile mutlu olduğunu ve onları Allah'ın kendisine bir armağanı olarak gördüğünü söyledi. Fatımi, sahipsiz sokak köpeklerinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, "Çocukluğumdan bu yana hayvanlara bakmak ve onlar için özel bir barınma yeri inşa etmek hayalimdi. Şimdi yardıma muhtaç olan hayvanlara burada bakıyorum. Eğer yaralılarsa yaralarını iyileştiriyorum ve daha ağır durumlarda veteriner hekime götürüyorum" dedi.

Meclisin hazırladığı tasarıya diğer hayvanseverler gibi kendisinin de karşı olduğunun altını çizen Fatımi, "Hayvanlar ile kurduğum bu ilişki ve tecrübe ettiğim duyguları kelimelere dökemem. Allah benim için en iyilerini yaratmış ve bana armağan etmiş gibi hissediyorum. Bu hayvanlar ile çok iyi anılarım var ve onlar ile çok güzel duygular paylaşıyorum. Hayvanlar ile birlikte olduğum her an mutlu ve huzurluyum. Herkesin de hayvanlar ile güzel ilişkiler kurmalarını ve onlara iyi davranmalarını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Tasarının meclisten geçmesi halinde evinde hayvan besleyenlere, hayvanları satan ve satın alanlara 26 milyon tümenden (yaklaşık 12 bin TL) 100 milyon tümene kadar (46 bin TL) para cezası verilebilecek.

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