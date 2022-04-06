Video Dünya Irkçı Polonya milletvekilinin sözleri Rusya Ukrayna savaşının ardından yeniden gündeme geldi: Müslümanları almayacağız!
Irkçı Polonya milletvekilinin sözleri Rusya Ukrayna savaşının ardından yeniden gündeme geldi: Müslümanları almayacağız!

Irkçı Polonya milletvekilinin sözleri Rusya Ukrayna savaşının ardından yeniden gündeme geldi: Müslümanları almayacağız!

06.04.2022 | 09:24

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Irkçı Polonya milletvekilinin sözleri Rusya Ukrayna savaşının ardından yeniden gündeme geldi: Müslümanları almayacağız! 06.04.2022 | 09:24
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Rusya Ukrayna savaşının ardından ülkeden kaçmak zorunda kalan Ukraynalıların sayısı 3,5 milyonu geçti. Ukraynalı mülteciler dünyanın gündemine otururken Batılı politikacıların ikiyüzlülüğü bir kez daha tartışılmaya başlandı. Avrupa Parlamentosu’nda Polonya’yı temsil eden milletvekili Dominik Tarczyński’nin Müslüman mültecileri kabul etmeyeceklerini söylediği video, sosyal medyada viral oldu. İngiliz gazeteciyle yaptığı konuşmada “Bir tane Müslüman mülteci almadık. 2 milyondan fazla Ukraynalı aldık ülkemize. Ama tek bir Müslümanı bile almayacağız” ifadelerini kullanan Tarczyński’nin bu sözleri Batı’nın ikiyüzlü mülteci politikasını yeniden tartışmaya açtı.

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