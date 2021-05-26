Video Dünya İşgalci İsrail, 16 yaşındaki kızı acımasızca böyle vurdu | Video

İşgalci İsrail, 16 yaşındaki kızı acımasızca böyle vurdu | Video

İşgalci İsrail, 16 yaşındaki kızı acımasızca böyle vurdu | Video
26.05.2021 | 15:46

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İşgalci İsrail kuvvetlerinin Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde 16 yaşındaki kızı yaraladığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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