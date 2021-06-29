İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere ait bir dükkanı yıktı: 13 yaralı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
01:42
01:16
Çin'de panda ikiz doğurdu | Video 27.06.2021 | 14:17
01:32
Hong Kong’da marinada yangın: 16 tekne yandı | Video 27.06.2021 | 10:29
00:40
Son dakika! Belarus'ta bir araç Rus Büyükelçiliğinin girişine daldı | Video 27.06.2021 | 09:27
02:44
Londra'yı şiddetli fırtına vurdu! Korku dolu anlar kamerada 26.06.2021 | 16:15
00:28
00:46
Florida'daki enkazdan mucize kurtuluş kamerada | Video 25.06.2021 | 16:02
01:12
Çekya’da ölü sayısı 5'e yükseldi | Video 25.06.2021 | 15:52
02:48
Kurtarma çalışmalarının sürdüğü Florida'da acil durum ilanı | Video 25.06.2021 | 13:54
01:56
01:19
Endonezya’da günlük vaka sayısında yeni rekor | Video 24.06.2021 | 16:53
01:20
Florida'da çok katlı bina kısmen çöktü | Video 24.06.2021 | 11:53
00:48
02:33
00:12
Rusya, Kırım'a yaklaşan İngiliz muhrip gemisine uyarı ateşi açtı | Video 23.06.2021 | 16:34
01:52
Peru'da 6.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 23.06.2021 | 15:47
01:43
Pakistan'daki bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor | Video 23.06.2021 | 15:46
00:44
03:10
Çin'de üçgen UFO görüldü! Şok eden görüntüler | Video 23.06.2021 | 08:56
İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde Kudüs'ün Silvan ilçesine bağlı El-Bustan Mahallesi'ne baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir dükkanını yıktı. Olayda 13 Filistinli yaralandı.
İsrail mahkemesinin Kudüs'ün Silvan ilçesine bağlı El-Bustan mahallesine Filistinli 17 aileye evlerini yıkma kararına nedeniyle sabahın erken saatlerinde mahalleye baskın düzenledi. İsrail güçleri, 20 askeri aracı ile gerçekleştirdiği baskında Filistinlilere ait dükkanı yıktı. İsrail güçleri ile yıkıma karşı çıkan Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri ile Filistinlilerin arasında yaşanan arbedede 13 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, göz yaşartıcı gaz ile müdahalesinde yaralanan 3 kişi olay yerinde tedavi edilirken ve plastik mermilerle yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Çatışma sırasında 3 Filistinli İsrail güçleri tarafından da gözaltına alındı.