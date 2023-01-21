İslam düşmanı Rasmus Paludan’dan iğrenç provokasyon! İsveç polisi böyle korudu! Olay yerine gülerek geldi | Video
İsveç’te İslam karşıtı aşırı sağcı Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim’i yaktığı iğrenç eylemini gerçekleştirdi. Sosyal medyadan günlerdir duyurduğu, İsveç hükümetinin açık bir şekilde izin verdiği eyleme İsveç polisi müdahale etmediği gibi ırkçı isme adeta kalkan oldular. İslam düşmanı Paludan, eylem yerine korumaları olan polisler eşliğinde gülerek geldi.
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