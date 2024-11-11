İslami Direniş Örgütü: "Kritik İsrail hedeflerine yönelik İHA saldırıları gerçekleştirildi" | Video
İslami Direniş Örgütü, İsrail işgali altındaki toprakların kuzey ve güney bölgelerinde bulunan “hayati hedeflere” yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı.
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