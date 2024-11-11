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İslami Direniş Örgütü:

İslami Direniş Örgütü: "Kritik İsrail hedeflerine yönelik İHA saldırıları gerçekleştirildi" | Video

11.11.2024 | 08:45

İslami Direniş Örgütü, İsrail işgali altındaki toprakların kuzey ve güney bölgelerinde bulunan “hayati hedeflere” yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Irak merkezli İslami Direniş Örgütü, Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e misilleme yaptı. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail işgali altındaki toprakların kuzey ve güney bölgelerinde bulunan "hayati hedeflere" yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi. Hedeflerin konumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, son saldırıların "direniş kararlılığını göstermek" ve "Filistin ve Lübnan halklarına destek olmak" amacıyla yapıldığı kaydedildi. Saldırılarda kullanılan İHA'ların havalandığı anlara ait görüntüler ise İslami Direniş Örgütü'ne yakın sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı.
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