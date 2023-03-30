Video Dünya İspanya’da aktivistlerden parlamento binasına boyalı saldırı: 9 gözaltı | Video
İspanya’da aktivistlerden parlamento binasına boyalı saldırı: 9 gözaltı | Video

İspanya’da aktivistlerden parlamento binasına boyalı saldırı: 9 gözaltı | Video

30.03.2023 | 23:02

İspanya’da çevre aktivistleri, başkent Madrid’de bulunan parlamento binasına kırmızı boya ile saldırdı. Polis, 9 aktivisti gözaltına aldı.

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