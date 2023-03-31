İspanya’da aktivistlerden parlamento binasına boyalı saldırı: 9 gözaltı | Video 31.03.2023 | 08:37 İspanya’da çevre aktivistleri, başkent Madrid’de bulunan parlamento binasına kırmızı boya ile saldırdı. Polis, 9 aktivisti gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İspanya'da Futuro Vegetal, Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) ve Rebelion Cientifica ( Bilimsel İsyan) adlı grup üyesi çevre aktivistleri, başkent Madrid'de bulunan parlamento binasına kırmızı boya ile saldırdı. Parlamento binasının girişinde birçok noktayı kırmızıya boyarken, polis 9 aktivisti gözaltına aldı. Aktivistlerden Victor de Santos eylem sırasında yaptığı açıklamada, ilk olarak hükümetin iklim krizine karşı kayıtsız kalmasına dikkat çekmek ve geçtiğimiz yıl benzer bir gösteri düzenlemekten yargılanan 15 aktvistin yargılanmasını protesto etmek amacıyla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Nisan 2022'de Rebelion Cientifica iklim grubu üyeleri, hükümetin iklim sorunları karşısında kayıtsız kalmasını protesto etmek için parlamentonun ana cephesindeki sütunları kırmızıya boyamış, eylemde 15 kişi tutuklanmıştı. Aktivistler, gösteri sırasında kullanılan boyanın suyla kolayca yıkanabilen biyolojik olarak parçalanabilen bir sıvı olduğunu belirtmiş, hükümet binasına herhangi bir zarar verilmediğini aktarmışlardı.