İspanya'da bir turist kayalıklardan denize atlayarak belkemiğini zedeledi, o anlar görüntülendi | Video

İspanya'nın İbiza Adası'nda bir İngiliz turist, 40 metre yükseklikteki kayalıklardan denize atladı. Denizin içinde bulunan kayalara çarpan turistin belkemiği ciddi şekilde zedelendi. O anlar başka bir turist tarafından görüntülendi.

İbiza adasında tatil yapan 38 yaşındaki bir İngiliz turist, denizden 40 metre yükseklikteki bir kayadan denize atladı. Belkemiğini zedeleyen ve bazı sırt kemiklerini kıran turist, hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, ismi açıklanmayan turistin durumunun ciddi olduğunu açıkladı. İngiliz turistin kayalıklardan denize atladığı anlar başka bir turist tarafından görüntülendi.