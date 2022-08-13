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OTOMATİK OYNAT
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İspanya’da festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı | Video 13.08.2022 | 15:27
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Orman yangını sonrası oluşan 'Şeytan hortumu' kamerada 13.08.2022 | 15:45
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Pakistan’da sel felaketi: 8 ölü | video 13.08.2022 | 11:23
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Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi | Video 12.08.2022 | 15:07
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Fransa’daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi | Video 12.08.2022 | 14:41
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Yemen'de sel felaketi: 14 ölü | Video 11.08.2022 | 14:15
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Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi | Video 11.08.2022 | 11:20
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ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:56
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ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:45
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Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video 11.08.2022 | 09:30
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Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video 11.08.2022 | 08:57
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Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi | Video 10.08.2022 | 15:37
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Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu | Video 10.08.2022 | 14:12
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Küba’da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı | video 10.08.2022 | 11:45
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Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 10.08.2022 | 09:50
İspanya’da düzenlenen Medusa Festivali’nde şiddetli rüzgar nedeniyle sahnenin bir kısmının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi ise yaralandı.
Şiddetli rüzgar ayrıca 6 gün boyunca sürmesi planlanan festivalin altyapısına da zarar verdi.
Medusa Festivali'nin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz" denildi. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle festivalin askıya alındığını bildirdi.