İspanya’da fırtınada metro sular altında kaldı | Video

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İspanya’nın başkenti Madrid’de Efrain Fırtınası’nın neden olduğu şiddetli yağışlar metro istasyonlarını sular altında bıraktı.
İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklama ile vatandaşlar, salı ve çarşamba günleri etkili olması beklenen muson yağmurlarının neden olduğu şiddetli yağışlara karşı uyarılmıştı. Yağışların hafta sonu etkisini kaybetmesi bekleniyor.