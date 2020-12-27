İspanya’da ilk Covid-19 aşısı 96 yaşındaki kadına yapıldı | Video

İspanya’da ilk Covid-19 aşısı 96 yaşındaki Araceli Rosario Hidalgo Sanchez’e yapıldı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip korona virüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilk aşılamalar başladı. Almanya, İtalya, Polonya gibi ülkelerin ardından İspanya'da da ilk korona virüs aşısı yapıldı. İspanya'da ilk korona virüs aşısı canlı yayında bakımevinde yaşayan 96 yaşındaki Araceli Rosario Hidalgo Sanchez'e yapıldı. Guadalajara'daki Los Olmos bakımevinde yaşayan Sanchez, aşının yapılmasının ardından gülümseyerek, hiçbir şey hissetmediğini ifade etti. Bakımevinde çalışan hemşire Monica Tapias da aşıyı yaptıran ikinci kişi oldu.

Şu ana kadar toplam 1 milyon 869 bin 610 vakanın tespit edildiği İspanya'da 49 bin 824 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.