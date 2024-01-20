İspanya'da meydanlara dökülen yüz binler, "Filistin'deki soykırımın" durdurulmasını istedi | Video
İspanya'da 100'den fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan "Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla 90'dan fazla il ve ilçede düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı.
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