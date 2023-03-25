Video Dünya İspanya’daki orman yangınında 4 bin hektardan fazla alan kül oldu | Video
İspanya’daki orman yangınında 4 bin hektardan fazla alan kül oldu | Video

İspanya’daki orman yangınında 4 bin hektardan fazla alan kül oldu | Video

25.03.2023 | 14:24

İspanya’nın doğusundaki Valencia şehrinin kırsal kesiminde çıkan orman yangını, 4 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İspanya'da yılın ilk büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor. Ülkenin doğusundaki Valencia şehrine bağlı Villanueva de Viver köyünde iki gün önce başlayan yangında 20 uçak ve helikopter ile 500'den fazla itfaiyeci, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için mücadele veriyor. Yangında şu ana kadar 4 bin hektardan fazla alan kül olurken, 8 köy ve kasabada yaşayan bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

Üç yıldır ortalamanın altında yağış görülen İspanya'da uzun süredir kuraklık yaşanıyor. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemine (EFFIS) göre geçtiğimiz yıl ülkede 493 yangın çıkarken, 307 bin hektarlık alan zarar gördü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İspanya’daki orman yangınında 4 bin hektardan fazla alan kül oldu | Video 03:16
İspanya’daki orman yangınında 4 bin hektardan fazla alan kül oldu | Video 25.03.2023 | 14:24
ABD, Suriye’deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi | Video 00:07
ABD, Suriye'deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi | Video 25.03.2023 | 11:59
İranlı milislerden ABD üssüne saldırı! | Video 00:08
İranlı milislerden ABD üssüne saldırı! | Video 25.03.2023 | 11:56
Suriye’de sıcak çatışma! ABD savaş uçakları havalandı | Video 00:20
Suriye’de sıcak çatışma! ABD savaş uçakları havalandı | Video 25.03.2023 | 11:53
ABD’de hortum felaketi: 11 ölü! | Video 00:20
ABD’de hortum felaketi: 11 ölü! | Video 25.03.2023 | 11:37
ABD’de çikolata fabrikasında korkunç patlama kamerada: 2 ölü | Video 00:29
ABD’de çikolata fabrikasında korkunç patlama kamerada: 2 ölü | Video 25.03.2023 | 10:31
ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni gaf! Tüm salon kahkahaya boğuldu... | Video 00:07
ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf! Tüm salon kahkahaya boğuldu... | Video 25.03.2023 | 09:32
Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi cuma namazı kıldı | Video 03:54
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişi cuma namazı kıldı | Video 24.03.2023 | 15:28
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı | Video 00:18
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı | Video 24.03.2023 | 10:43
AB liderlerinden Türkiye çağrısı | Video 09:13
AB liderlerinden Türkiye çağrısı | Video 24.03.2023 | 08:43
Fransa’da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı | Video 09:58
Fransa'da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı | Video 23.03.2023 | 23:31
Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü | Video 00:29
Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü | Video 23.03.2023 | 16:28
İspanya’da 100’den fazla tarih öncesi gravür bulundu | Video 01:26
İspanya'da 100'den fazla tarih öncesi gravür bulundu | Video 23.03.2023 | 14:58
California’da sel ve fırtına: 2 ölü | Video 01:21
California’da sel ve fırtına: 2 ölü | Video 23.03.2023 | 13:35
Avustralya’da kargo uçağında 52 kilogram metamfetamin bulundu | Video 01:15
Avustralya’da kargo uçağında 52 kilogram metamfetamin bulundu | Video 23.03.2023 | 12:34
Gazze’de ilk teravih namazı kılındı | Video 02:37
Gazze'de ilk teravih namazı kılındı | Video 23.03.2023 | 08:35
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı | Video 01:38
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı | Video 22.03.2023 | 19:25
ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genci gözaltında nefessiz bırakıp öldürdüler | Video 02:39
ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genci gözaltında nefessiz bırakıp öldürdüler | Video 22.03.2023 | 13:12
Suriye: İsrail, Halep Havalimanı’na saldırı düzenledi | Video 00:33
Suriye: "İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi" | Video 22.03.2023 | 13:12
Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi öldü | Video 01:04
Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi öldü | Video 22.03.2023 | 13:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA