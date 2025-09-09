Video Dünya İspanya’dan İsrail’e yakıt veya silah taşıyan gemi ile uçaklara yasak | Video
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna yakıt veya silah taşıyan gemi ile uçakların İspanyol limanlarını ve hava sahasını kullanmasının yasaklanacağını belirterek, "Biliyoruz ki bu tedbirler savaş suçlarını durdurmak için yeterli olmayacak. Ama umuyoruz ki Netanyahu ve hükümeti üzerindeki baskıyı artırmaya, Filistin halkının çektiği acıları bir nebze hafifletmeye hizmet edecektir" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı. Kamera karşısına geçerek İsrail'e sert eleştirilerde bulunan Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini "hastaneleri bombalayarak savunmasız bir halkı yok etmekle" ve "masum çocukları açlıktan öldürmekle" suçladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik bir dizi tedbiri kamuoyuna duyuran Sanchez, "Ülkenizi ve toplumunuzu korumak bir şeydir, ama hastaneleri bombalamak ve masum çocukları aç bırakıp öldürmek tamamen başka bir şeydir. Başbakan Netanyahu'nun Ekim 2023'teki korkunç saldırılara yanıt olarak gerçekleştirdiği askeri operasyon, sonunda yeni bir yasa dışı işgal dalgasına ve Filistinli sivil halka yönelik savunulamaz bir saldırıya dönüştü. Bu saldırı, BM özel raportörü ve çoğu uzman tarafından zaten soykırım olarak tanımlanıyor" dedi.

"BU, SAVUNMASIZ BİR HALKI YOK ETMEK DEMEKTİR"
Gazze Şeridi'ndeki ölü, yaralı, yerinden edilmiş ve yetersiz beslenen insanların sayısına değinen Pedro Sanchez, "Bu kendini savunmak değil; bu bir saldırı bile değil. Bu, savunmasız bir halkı yok etmek demektir. Bu, insani hukukun tüm kurallarını çiğnemektir" ifadelerini kullandı.
Uluslararası toplumu da sert bir dille eleştiren İspanya Başbakanı Sanchez, "Büyük dünya güçleri, sonu gelmeyen bir çatışmaya karşı kayıtsız kalarak Netanyahu hükümetiyle suç ortaklığı arasında felç oldu" diye konuştu.

"İSPANYOL HALKINA, ÜLKELERİNİN TARİHİN DOĞRU TARAFINDA OLDUĞUNU GÖSTERMEYE HİZMET EDECEKTİR"
Konuşmasında Gazze'deki soykırımı durdurmak ve sorumluları cezalandırmak için bazı tedbirler açıklayan Pedro Sanchez, İsrail'le fiilen zaten uygulanmakta olan askeri teçhizat satışı ve alımına yönelik yasağın resmileştirileceği ve İsrail ordusuna yakıt veya silah taşıyan gemi ile uçakların İspanyol limanlarını ve hava sahasını kullanmasının yasaklanacağını duyurdu. Sanchez ayrıca, "soykırıma doğrudan karışmış" kişilerin İspanya'ya alınmayacağını belirtti ve Gazze'ye yapılan insani yardımın artırılacağını duyurdu. İspanya başbakanı, "Biliyoruz ki bu tedbirler istilayı ya da savaş suçlarını durdurmak için yeterli olmayacak. Ama umuyoruz ki Netanyahu ve hükümeti üzerindeki baskıyı artırmaya, Filistin halkının çektiği acıları bir nebze hafifletmeye ve İspanyol halkına, ülkelerinin 21. yüzyılın en rezil bölümlerinden birinde tarihin doğru tarafında olduğunu göstermeye hizmet edecektir" dedi.

