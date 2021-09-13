Video Dünya İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor | Video

İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor | Video

İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor | Video
13.09.2021 | 15:00

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İspanya’nın Malaga kentindeki Sierra Bermeja dağlık alanında 8 Eylül'de çıkan yangın, şu ana kadar yaklaşık 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi.

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İspanya'ya bağlı Endülüs Özerk Bölgesi'nin Malaga kentindeki Estepona tatil beldesinde geçtiğimiz çarşamba günü çıkan yangın devam ediyor. Sierra Bermeja dağlık alanında etkili olan yangında pazar günü 6 kasaba ve köy daha tahliye edilirken, bölgeden yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor. İspanyol medyasına göre farklı noktalarda devam eden yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 7 bin 400 hektarlık alan kül oldu, yaklaşık 2 bin kişi de evlerinden tahliye edildi. Söndürme çalışmaları yüzlerce itfaiyeci, 41 uçak ve 25 araçla sürdürülürken, itfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgede askeri birlik de konuşlandırıldı.

Öte yandan yangının ikinci gününde bir itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

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