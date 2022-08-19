Video Dünya İspanya'nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu | Video
İspanya'nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu | Video

İspanya'nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu | Video

19.08.2022 | 15:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Filistin lideri Abbas’ın ’holokost’ sözleri sonrası Almanya harekete geçti | Video 03:12
Filistin lideri Abbas'ın 'holokost' sözleri sonrası Almanya harekete geçti | Video 19.08.2022 | 16:34
İspanya’nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu | Video 03:39
İspanya'nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu | Video 19.08.2022 | 15:36
Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu | Video 00:42
Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu | Video 19.08.2022 | 12:39
Terör örgütü YPG/PKK El Bab’da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı | Video 00:22
Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı | Video 19.08.2022 | 12:25
Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video 03:08
Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video 19.08.2022 | 11:10
Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video 03:08
Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video 19.08.2022 | 11:08
Tayvan: Donanmamız Çin savaş gemilerinin tacizlerine karşılık verdi | Video 00:57
Tayvan: "Donanmamız Çin savaş gemilerinin tacizlerine karşılık verdi" | Video 19.08.2022 | 11:08
Cezayir’deki orman yangınlarında can kaybı 41’e yükseldi | Video 02:55
Cezayir'deki orman yangınlarında can kaybı 41'e yükseldi | Video 19.08.2022 | 08:30
Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama | Video 02:37
Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama | Video 19.08.2022 | 08:30
Pakistan’da sel: 5 ölü | Video 02:21
Pakistan’da sel: 5 ölü | Video 19.08.2022 | 08:30
Meksika’da oyuncağının peşinden koşan çocuk aracın altında kaldı | Video 00:35
Meksika'da oyuncağının peşinden koşan çocuk aracın altında kaldı | Video 19.08.2022 | 08:30
Fransa’nın Korsika Adası’nda fırtına: 3 ölü, 12 yaralı | Video 00:13
Fransa'nın Korsika Adası'nda fırtına: 3 ölü, 12 yaralı | Video 18.08.2022 | 14:34
İtalya’nın Pantelleria Adası’nda orman yangını | Video 02:37
İtalya'nın Pantelleria Adası’nda orman yangını | Video 18.08.2022 | 11:49
Çin’de selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp | Video 00:22
Çin'de selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp | Video 18.08.2022 | 10:10
Rusya Harkov’u vurdu: 7 ölü, 17 yaralı | Video 00:34
Rusya Harkov'u vurdu: 7 ölü, 17 yaralı | Video 18.08.2022 | 09:52
Uçak kaçırıldı sinyali Yunanistan’ı alarma geçirdi! Lübnan yolcu uçağına Yunan F-16’sından yakın temas | Video 00:39
"Uçak kaçırıldı" sinyali Yunanistan'ı alarma geçirdi! Lübnan yolcu uçağına Yunan F-16'sından yakın temas | Video 18.08.2022 | 09:44
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yine gündem oldu! Kendinden geçtiği parti görüntüleri basına sızdı | Video 00:34
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yine gündem oldu! Kendinden geçtiği parti görüntüleri basına sızdı | Video 18.08.2022 | 09:26
Meksika’da birçok eyaleti sel vurdu | Video 02:54
Meksika’da birçok eyaleti sel vurdu | Video 18.08.2022 | 08:39
İngiltere’yi sel vurdu! Metro ve tren seferleri iptal edildi | Video 01:15
İngiltere’yi sel vurdu! Metro ve tren seferleri iptal edildi | Video 18.08.2022 | 08:39
Venedik’teki Büyük Kanal’da iki kişi sörf yaptı | Video 00:36
Venedik’teki Büyük Kanal’da iki kişi sörf yaptı | Video 18.08.2022 | 08:39

İspanya'nın Valencia bölgesindeki Bejis’te devam eden orman yangınında şu ana kadar 19 bin hektar alan küle döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İspanya'nın Valencia özerk bölgesindeki Castellon'a bağlı Alto Palancia'da yer alan Bejis'te 5 gün önce başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler gece saatlerinde yeniden şiddetlenirken, yangında şu ana kadar 19 bin hektar alanın kül olduğu açıklandı. İtfaiye yetkilisi Mariano Hernandez yaptığı açıklamada, "Çevresi 120 kilometreyi aşan çok büyük bir yangın. Bu yüzden kontrol altına almak için gereken tüm araçları kullanıyoruz" dedi.

Ayrıca Bejis'in yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki Sierra Calderona parkının içerisinde yer alan Olocau'da da başka bir yangının başladığı aktarıldı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin son verilerine göre bu yıl İspanya'da 391 orman yangını çıktı. Yangınlarda 284 bin 764 hektar alan küle dönerken, bu sayının 2006'da kayıtların başlamasından bu yana ortalamanın 4 katı olduğu belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA