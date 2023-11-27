İsrail askeri 7 Ekim'deki festivalde sivilleri hedef aldığını itiraf etti | Video

İsrailli bir asker 7 Ekim'deki müzik festivali saldırısında yaşananları itiraf etti. İtirafı yapan asker, "Bir asker bana ateş etmemi söyledi. Ben de 'içeride siviller var mı?' diye sordum. Bilmiyorum, sadece ateş edin!' dedi. Makineli tüfek kullandık, her şeye ateş ettik." şeklinde konuştu.