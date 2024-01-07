İsrail askeri Filistinli öğrencilerle alay etti | Video

İsrail'in kuşatması ve işgali altındaki Gazze Şeridi'nde 92 gündür devam eden saldırıları sırasında bombalanarak tahrip edilen El-Ezher Üniversitesi önünde bir asker, "Gazze'de neden eğitim yok diyenlere. Onları bombaladık. Bu çok kötü. Bu şekilde artık asla mühendis olamayacaksınız." diyerek Filistinli öğrencilerle alay etti.