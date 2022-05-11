İsrail askerleri Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldürdü | Video
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Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.