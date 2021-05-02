İsrail askerleri, Batı Şeria’da Filistinli kadını vurdu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
İsrail askerleri, Batı Şeria’da Filistinli kadını vurdu | Video 02.05.2021 | 13:15
00:26
Tacikistan’da akaryakıt istasyonunda patlama! Dehşet anları kamerada | Video 02.05.2021 | 12:16
01:18
Uzay İstasyonunda görevli 4 astronot dünyaya döndü | Video 02.05.2021 | 11:19
03:05
00:25
01:39
Yüzlerine yaptıkları maske makyajı pasaportlarından etti | Video 30.04.2021 | 16:25
04:37
02:49
00:27
00:46
Amerikalı sürücülerin dönel kavşakla imtihanı | Video 29.04.2021 | 09:28
00:37
Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı | Video 28.04.2021 | 13:55
00:30
02:54
Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı altında Kabe'yi tavaf kamerada 28.04.2021 | 10:11
00:20
00:24
Otoyolda film sahnesini aratmayan patlama | Video 28.04.2021 | 07:59
01:12
Hindistan’da acı tablo. Koronadan ölenler boş arazilerde yakılıyor | Video 28.04.2021 | 07:59
00:53
Dev bizondan küçük çocuğa ölümcül saldırı! Dehşet anları kamerada 27.04.2021 | 15:10
00:26
ABD New York'ta polis dedektifine siyahi gençten demir çubuklu saldırı! 27.04.2021 | 13:49
00:48
ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık 27.04.2021 | 12:57
İsrail askerlerinin, Batı Şeria’da elinde bıçak bulunan Filistinli bir kadına ateş etmesi sonucu, kadının ağır yaralandığı belirtildi.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde elinde bıçak bulunan bir Filistinli kadına ateş etti. Yaralanarak yere düşen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İsrail güçlerine ait resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kadın, Beytullahim kentindeki Gush Etzion Kavşağı'nda İsrail güçlerine saldırmaya çalıştı. Bir asker saldırgana ateş açarak onu etkisiz hale getirdi. İsrail güçlerinde herhangi yaralanma bildirilmedi" ifadeleri kullanıldı.