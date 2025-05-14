İsrail, Avrupa Hastanesi'ne saldırı düzenledi: 16 ölü, 70 yaralı | Video
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.
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