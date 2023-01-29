İsrail Başbakanı Netanyahu: "Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak" | Video 29.01.2023 | 08:38 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan sinagogda gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'te art arda meydana gelen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan sinagogda gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin güçlü ve hızlı önlemler alınacağının altını çizen Netanyahu, "Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak. Gerilimi tırmandırmak istemiyoruz ancak her senaryoya hazırız. Terör destekçileri ve yardımcılarına karşı düzenlenen geniş çaplı operasyonlar kapsamında tutuklamalar gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Saldırılara ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdiğini de söyleyen Netanyahu, "Bu korkunç saldırıdan duyduğu şaşkınlığı ve üzüntüyü dile getiren ABD Başkanı arkadaşım Joe Biden'a teşekkür ediyorum. Arap ülkeleri de dahil olmak üzere diğer ülkelerden pek çok lidere de bu noktada İsrail'in yanında oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.