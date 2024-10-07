Video Dünya İsrail Beyrut’un güneyini vurdu | Video
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu | Video

İsrail Beyrut’un güneyini vurdu | Video

07.10.2024 | 08:52

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken, İsrail saldırı öncesi Beyrut'un güneyi için yeni tahliye emirleri yayınlamıştı.
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