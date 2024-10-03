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İsrail, Beyrut'un merkezini vurdu: 6 ölü, 7 yaralı

İsrail, Beyrut'un merkezini vurdu: 6 ölü, 7 yaralı

03.10.2024 | 10:38

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki bir binaya gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde parlamentoya yakın El Bachoura semtindeki bir binayı vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hizbullah'a bağlı Al-Manar televizyonu, saldırıda sağlık merkezinin hedef alındını belirtti.


Beyrut'un güneyini de vurdu
İsrail ordusu ayrıca, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh'e bağlı Haret Hreiki'ye de 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

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