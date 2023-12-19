Video Dünya İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 13 ölü, 75 yaralı | Video
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 13 ölü, 75 yaralı | Video

İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 13 ölü, 75 yaralı | Video

19.12.2023 | 15:08

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampına yönelik saldırıda ise 13 kişi yaşamını yitirirken, 75 kişi yaralandı. Refah kentine gerçekleştirilen saldırıda ise biri gazeteci olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 74. gündür sürüyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde binaları vurdu. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarab ailesinden 14, Attiya ailesinden 8, Abdulal ailesinden 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda ise gazeteci Adel Zarab'ın hayatını kaybedenler arasında olduğu vurgulandı. Böylece 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli gazetecilerin sayısının 94'e yükseldiği ifade edildi.
İsrail ordusu ayrıca Cibaliye Mülteci Kampını vurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu aktarıldı.

İSRAİL, EL AVDA HASTANESİ'Nİ KIŞLAYA ÇEVİRDİ
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada ise İsrail güçlerinin El Avda Hastanesi'ni "kışlaya çevirdiği" ifade edildi. Hastanede 80'i sağlık personeli, 40'ı hasta ve 120'si yerinden edilmiş 240 kişinin gözaltına alındığı, hastane direktörü Ahmed Muhanna'nın da bulunduğu 6 hastane personelinin ise tutuklandığı vurgulandı.

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