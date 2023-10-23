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İsrail: "Gazze Şeridi’nde 320’den fazla hedef vuruldu" | Video

23.10.2023 | 12:18

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde 320’den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. IDF ayrıca kuzeyde, Lübnan sınırında Hizbullah’a ait gözlem noktasının da imha edildiğini belirtti.

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IDF'ten yapılan açıklamada, "IDF Gazze Şeridi genelinde 320'den fazla hedefi vurdu. Gazze Şeridi topraklarındaki terörist altyapılara ve askeri hedeflere saldırmaya devam edildi. IDF Gazze Şeridi'nde düzinelerce tanksavar mevzisine saldırdı" denildi.

HİZBULLAH'IN GÖZLEM NOKTASI VURULDU
Öte yandan IDF, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu ifade edilen askeri yerleşke ve gözlem noktasının vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, terör örgütü Hizbullah'ın askeri hedeflerini vurdu; bunlar arasında askeri bir yerleşke ve örgüt tarafından kullanılan bir gözlem noktası da vardı. Ayrıca bir IDF uçağı sınır bölgesinde faaliyet gösteren bir terör hücresine saldırarak elindeki silahları imha etti" denildi.

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