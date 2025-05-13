Video Dünya İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi’ne saldırdı: 1 gazeteci hayatını kaybetti | Video
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi’ne saldırdı: 1 gazeteci hayatını kaybetti | Video

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi’ne saldırdı: 1 gazeteci hayatını kaybetti | Video

13.05.2025 | 08:45

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu bir kez daha Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Hastanesi'ni hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu hastanenin yanık bölümüne saldırı düzenledi. Saldırıda, geçen ay hastanenin dışındaki bir medya çadırını hedef alan İsrail saldırısından yaralı kurtulan Gazeteci Hasan Eslaih hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI DOĞRULADI
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada saldırı doğrulanarak, Hamas'ın Nasır Hastanesi'ni komuta üssü olarak kullandığı iddia edildi. Sivillerin zarar görmesini engellemek için saldırının hassas şekilde planlandığı savunulan açıklamada, "IDF ve Shin Bet, Hamas'a karşı güçlü bir şekilde operasyonlarını sürdürecek ve İsrail vatandaşlarına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecektir" denildi.
İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni geçen ay da hedef almış, en az 2 kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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