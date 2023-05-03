Video Dünya İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi | Video
İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi | Video

İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi | Video

03.05.2023 | 08:53

İsrail, Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketlere karşılık olarak düzenlediği hava saldırıları ile Gazze Şeridi’nde bazı noktaları vurdu.

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İsrail, Filistin'in Gazze Şeridi'nden İsrail'e gün içinde fırlatılan roketlerin ardından harekete geçti. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in güneyine atılan 37 rokete karşılık olarak Gazze Şeridi'nde hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Filistin güvenlik kaynakları ise, İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısındaki El Safeena, Cebaliye ve El-Baydar bölgelerini hedef aldığını aktardı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail ve Filistin arasındaki tansiyon 86 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Khader Adnan'ın İsrail'de bulunduğu hapishanede hayatını kaybetmesinin ardından yeniden yükselmiş, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine 37 roket fırlatılmıştı. Fırlatılan roketler nedeniyle 12 kişi yaralanmıştı.

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