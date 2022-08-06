İsrail: "Gazze’de 7 farklı nokta tank ve zırhlı birliklerle vuruldu" | Video

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İsrail ordusu, Gazze Şeridinde Filistin İslami Cihat Örgütü’ne bağlı olduğu gerekçesiyle sabah saatlerinden itibaren 7 ayrı noktanın tank ve zırhlı birliklerle vurulduğunu duyurdu.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadın da dahil olmak üzere 15'e yükseldiği bildirilirken, 125 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.
Öte yandan, İsrail ordusu, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün saldırı tehditleri nedeniyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığını duyurmuştu. İlk saldırılarda, 2019 yılında göreve gelen üst düzey komutan Tayseer Jabari'nin öldürüldüğü aktarılmıştı.