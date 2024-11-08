İsrail Gazze’de bir evi vurdu: Çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Al-Daraj mahallesindeki bir eve yönelik saldırısında çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.