İsrail Gazze’de "güvenli" ilan ettiği bölgeye saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 12.11.2024 | 08:44 İsrail’in daha önce “güvenli” olduğunu açıkladığı Gazze’nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin el-Mevasi bölgesindeki bir çadıra insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusundan saldırıya dair açıklama yapılmadı.