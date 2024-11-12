İsrail Gazze’de "güvenli" ilan ettiği bölgeye saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video
İsrail’in daha önce “güvenli” olduğunu açıkladığı Gazze’nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
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