Video Dünya İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı | Video
İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı | Video

İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı | Video

20.11.2024 | 08:47

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrine düzenlediği saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sabra mahallesinde çalışan kurtarma ekiplerine yönelik İsrail saldırısında ise 1 personelin öldüğü açıklandı. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

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Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrini hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, bölgeye yönelik hava saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, 10'u aşkın kişinin ise enkaz altında kaldığı kaydedildi.

İSRAİL SABRA VE TEL EL-HAVA MAHALLELERİNE SALDIRDI
Gazze yakınlarındaki Sabra ve Tel el-Hava mahallelerine yönelik saldırıların sürdüğünü duyuran Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Sabra'da görevli kurtarma ekiplerinin İsrail ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı. 1 kurtarma görevlisinin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bu, işgalci İsrail güçlerinin hayat kurtarmaya çalışan personelimizi hedef aldığı 18'inci saldırı. İşgal güçleri kasıtlı saldırılarla enkaz altında kalan insanların kurtarılmasını engellemeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi. Son kayıpla birlikte İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistin Sivil Savunma Teşkilatı personelinin sayısının 87'ye ulaştığı kaydedildi.

İSRAİL SALDIRISINDA 8 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
İsrail'in günün erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kentindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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