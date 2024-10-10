Video Dünya İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 27 ölü, 54 yaralı | Video
İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 27 ölü, 54 yaralı | Video

İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 27 ölü, 54 yaralı | Video

10.10.2024 | 13:59

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentindeki bir okulu hedef aldığı saldırıda 27 sivil hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 370. günde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentinde sivillerin sığındığı Rufaida Okuluna hava saldırısı gerçekleştirdi. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu öğrenilirken, yaralılar El Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.
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