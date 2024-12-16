İsrail, Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, 35 yaralı | Video
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
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